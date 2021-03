Trier-Pfalzel

Erhebliche Sachbeschädigung an einem Pkw – Zeugenaufruf

Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte am Dienstag, dem 14.03.2021, in der Zeit von 17:00 Uhr – 22:15 Uhr, in Trier-Pfalzel, Am Bahndamm Höhe Hausnummer 2, einen schwarzen Volvo vermutlich mittels spitzem Gegenstand.