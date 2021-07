Erfolgreiche Hospitationskontrolle von Polizeischülern

Die Kontrollmaßnahmen, die in Kooperation der Hochschule mit der Polizeiinspektion Morbach stattfanden, wurden an der B 327 auf dem Parkplatz „Stumpfer Turm“ in der Nähe des Kreisverkehrs Morbach-Hinzerath durchgeführt. Begleitet von erfahrenen Polizeibeamten kontrollierten die Studierenden eine Vielzahl von Fahrzeugführern, und das mit Erfolg: für vier Fahrer war aufgrund von Alkohol-bzw. Drogeneinwirkung die Fahrt zu Ende. Im Zuge dieser Kontrollen konnten bei einem der Fahrzeugführer auch Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Betroffenen erwartet die Einleitung eines Strafverfahrens und ein hohes Bußgeld. Da es sich bei einem der Verkehrssünder um einen ausländischen Staatsangehörigen handelte, musste zur Sicherung des Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben werden. So konnten die angehenden Polizeibeamten auch die Abarbeitung nicht alltäglicher Kontrollmaßnahmen üben.

Die Polizeiinspektion Morbach bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und freut sich auf zukünftige gemeinsame Kontrollmaßnahmen, die das vielfältige Studium ergänzen.



