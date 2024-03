Entwendung eines hochwertigen Fahrzeuges

Im Zeitraum von Donnerstag, den 14.03.2024 ca. 20:00 Uhr, bis Freitag, den 15.03.2024 ca. 08:55 Uhr, wurde aus der Tiefgarage des Gebäudekomplexes Roonstraße 8 in Trier ein PKW – Porsche 964/ 911 Carrera 2 / Baujahr 1992 / in dunkler Farbe - mit dem amtlichen Kennzeichen TR-SR (. ) durch derzeit unbekannte Täter entwendet. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trier (ots).



Im Zeitraum von Donnerstag, den 14.03.2024 ca. 20:00 Uhr, bis Freitag, den 15.03.2024 ca. 08:55 Uhr, wurde aus der Tiefgarage des Gebäudekomplexes Roonstraße 8 in Trier ein PKW



– Porsche 964/ 911 Carrera 2 / Baujahr 1992 / in dunkler Farbe -



mit dem amtlichen Kennzeichen TR-SR (...) durch derzeit unbekannte Täter entwendet.



Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder kdtrier.k1@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell