Entlaufener Chiwawa

Im Nahbereich der Ortslage Holzerath konnte am heutigen Freitag, den 25.03.2022, gg. 10.00 Uhr, ein offensichtlich herrenloser Chiwawa-Hund aufgegriffen werden.

Der Hund wurde vorübergehend durch die Finderin in Obhut genommen um dadurch eine Verbringung in ein Tierheim zu verhindern.

Personen die Kenntnis von einem entlaufenen Chiwawa haben, bzw. der/die Eigentümer-/in, können sich bei der Polizeiinspektion hermeskeil melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54413 Hermeskeil

Telefon: 06503-915110

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de



