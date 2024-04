Einladung zum Berufsinformationsabend der Polizei Saarburg. Dein Einsatz zählt, komm ins Team.

Anzeige

Du suchst einen abwechslungsreichen, krisensicheren und spannenden Beruf?



Am Montag, den 06.05.2024 um 18:00 Uhr lädt die Polizeiinspektion Saarburg Interessierte zu einem Informationsabend zur Polizeidienststelle Saarburg, Brückenstraße 10 ein.



Wenn Du Näheres über die Aufgaben der Polizei, die Einstellungskriterien sowie das Bachelorstudium erfahren möchtest, hast du hier die Möglichkeit die Infos aus 1. Hand zu bekommen. Hier erhältst Du einen Einblick in das breite Aufgabengebiet eines Polizeibeamten der Rheinland-Pfälzischen Polizei.



Neben den genannten Informationen erwarten Dich spannende Einblicke in das Berufsleben, wie z.B. ein Rundgang durch das Dienstgebäude sowie die Präsentation unserer Einsatzmittel, zu denen auch der Streifenwagen gehört.



Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich bitte per Mail an

pisaarburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de mit dem Betreff „Infotag 06.05.24“ mit Vor- und Familienname, Alter, Beruf/Schule, Anzahl der Teilnehmer und telefonischer Erreichbarkeit an.

Die Anmeldung geht natürlich auch telefonisch unter 06581/9155-0.

Auch Deine Eltern, die sich ebenfalls über den Polizeidienst informieren möchten, sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Weitere Informationen findest Du unter: https://www.polizei.rlp.de/karriere



