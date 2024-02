Einbrüche und versuchte Einbrüche Bereich Schulstraße / Auf der Pferch Hermeskeil

In der Nacht von Donnerstag, 01.02.2024, auf Freitag, den 02.02.2024, drang ein bislang unbekannter Täter in der Schulstraße Hermeskeil in eine Garage ein.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration



Hier wurde eine Motorsäge entwendet.

Weitere Versuche Seitentüren von Garagen zu öffnen um in die Garagen eindringen zu können, wurden aus dem Neubaugebiet „Auf der Pferch“ in Hermeskeil gemeldet. Hierzu überstieg der Täter u.a. Zäune und Mauern um auf die Grundstücke zu gelangen.



Zeugen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können oder auch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermeskeil, Tel: 06503-9151-10 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

06503-9151-0

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell