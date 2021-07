Einbruchserie in Hermeskeil – Polizei fasst Einbrecher

Es wurde hierbei jeweils erfolglos versucht, mit einem Hebelwerkzeug die Gebäudeeingangstür oder eine Seitentür aufzuhebeln. Der Streifzug der Täter erstreckte sich über folgende Straßen: Saarstraße / Labachweg / Klosterstraße / Auf der Scheib.

In einem weiteren Fall gelang es den Tätern sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Als Bewohner auf den Einbruch aufmerksam wurden, flüchteten die Täter zu Fuß.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächte Männer im Alter von 21 und 30 Jahren festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurden die Tatverdächtigen dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Gegen beide Personen wurde Haftbefehl erlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Samstag, dem 03.07.21, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 in Verbindung zu setzten.



