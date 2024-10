Einbruchsdiebstahl und versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Ortslage Weiperath

Anzeige

In Folge wurden aus dem Schuppen mehrere hochpreisige Geräte, u.a. zwei Motorsägen und ein Freischneider des Herstellers Stihl, entwendet. Weiterhin versuchte(n) die/der Täter sich durch Hebeln an der rückwärtigen Tür des Anwesens, Zutritt zum Wohngebäude zu verschaffen. Dieser Versuch misslang jedoch.



Der durch den Einbruchsdiebstahl entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.



Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden erbeten, sich mit der Polizeiinspektion in Morbach in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell