Einbruchsdiebstahl – Trierer Straße HERMESKEIL

In der Nacht von Mittwoch 20.04.2022 auf den Donnerstag 21.04.2022 kam es in Hermeskeil im Bereich der Trierer Straße zu einem Einbruchsdiebstahl.



Bislang unbekannte(r) Täter drangen durch die Kellertür in das zurzeit leerstehende Wohnanwesen ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Haus entwendet.

Nach der Tat flüchtete(n) der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Wenn jemand im Bereich der unteren Trierer Straße und Umgebung zum o.a. Tatzeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, welche zur Tataufklärung beitragen können, bitten wir um Mitteilung an die Polizeiinspektion Hermeskeil

Tel.: 06503-91510, oder E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de.



Polizeiinspektion Hermeskeil

Kriminaldienst

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0



