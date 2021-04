Einbruchsdiebstahl in Produktionsräume einer Schmuckfirma

Bislang unbekannte Täter kletterten zwischen dem 23.04.2021, 18.00 Uhr, und dem 24.04.2021, 01.15 Uhr, auf das Dach einer Firma in der Albert-Einstein-Straße, nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten, mehrere Fenster und Rollläden aufzubrechen.

Auf dem Dach hebelten sie eine Luke auf und gelangten anschließend in die Produktionsräume der Firma. Die Einbrecher entwendeten nach ersten Feststellungen mehrere 100 Kilogramm Kupferketten. Sowohl die Sachschadenshöhe, als auch die Höhe des Diebesguts liegt jeweils im unteren fünfstelligen Eurobereich.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



