Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 16:21 Uhr

Unbekannte Täter drangen in den vergangenen Monaten in ein leerstehendes Wohnanwesen in der Straße „Im Berg“ ein.

Der Tatzeitraum konnte von der Eigentümerin nicht näher konkretisiert werden, den Einbruch stellte sie erst am vergangenen Montag, 26.10.2020, fest. Die Täter hebelten ein verschlossenes Scheunentor auf und entwendeten aus dem Anwesen offenbar mehrere Baumaschinen und Heizgeräte. Details zum Diebesgut sowie zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Wer hat in den vergangenen Monaten verdächtige Beobachtungen im Bereich des Anwesens getätigt?



Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533-93740

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell