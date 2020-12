Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 14:00 Uhr

Zerf

Einbruchsdiebstahl in Kfz.-Werkstatt

Am Sonntagmorgen, 08.11.20202, zwischen 01:50-02:25, brachen zwei Männer in eine Autowerkstatt im Industriegebiet Deeswiese in Zerf ein.