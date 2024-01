Einbruchsdiebstahl in Imbissladen

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, den 24.01.24 – Freitag, den 26.01.24, 08:15 Uhr, in einen Imbissladen in der Vollmersbachstraße in 55743 Idar-Oberstein ein.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa



Hierbei begaben sich die Täter vermutlich über den rückwärtigen Bereich des Tatobjektes auf das Flachdach, brachen dort unter brachialer Gewalt das Dachfenster auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein.

Im Inneren wurden vom Thekenbereich ein Samsung Tablet sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Die Täter nutzten zur Flucht offensichtlich eine Leiter, welche sich im Gebäude befand, lehnten diese an das Dachfenster an und kletterten mit der Beute aus dem Tatobjekt.



Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang sowie zu den unbekannten Täter machen können.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/5610

Telefax 06781/5612709

Kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell