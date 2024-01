Einbruchsdiebstahl in Hermeskeil

In der Nacht von Mittwoch, dem 17.01.2024 auf Donnerstag, dem 18.01.2024, kam es in der Kunickerstraße in Hermeskeil in dem dortigen „Marktgrill 2.0“ zu einem Einbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über den rückwärtigen Bereich der Räumlichkeiten.

In der Nacht von Mittwoch, dem 17.01.2024 auf Donnerstag, dem 18.01.2024, kam es in der Kunickerstraße in Hermeskeil in dem dortigen „Marktgrill 2.0“ zu einem Einbruchsdiebstahl.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über den rückwärtigen Bereich der Räumlichkeiten.

Über die Höhe des Sachschadens bzw. Höhe der Beute können beim aktuellen Stand der Ermittlungen keine Angaben gemacht werden.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/9151-0 oder per Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.



