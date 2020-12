Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 21:01 Uhr

Im Zeitraum vom 21.09.2020, 10:00 Uhr – 22.09.2020 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Forellenzucht Morbach.

Bislang unbekannte Täter überwanden mutmaßlich einen Schutzzaun im hinteren Bereich der Anlage und verursachten Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen hinsichtlich dem entwendeten Diebesgut dauern derzeit noch an. Die Polizeiinspektion Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung der Tat. Wenn Sie sachdienliche Angaben machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Morbach unter der 06533-93740.



