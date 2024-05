Schömerich

Einbruchsdiebstahl in Dachdeckerbetrieb

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Dienstag, 28.05.2024 in der Zeit von 00:45 Uhr bis 01:15 Uhr brachen zwei unbekannte männliche Täter in das Firmengebäude eines Dachdeckerbetriebs in Schömerich ein.