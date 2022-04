Einbruchsdiebstahl im Globus Handelshof

Am 13.04.2022 erreichte die Polizeiinspektion Idar-Oberstein gegen 01:35 Uhr die Mitteilung, dass es vermutlich aktuell zu einem Einbruchsdiebstahl in den Globus Handelshof im Stadtteil Weierbach kommt.



Die eingetroffenen Polizeistreifen stellten vor Ort eine beschädigte Scheibe am Haupteingang fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich bislang unbekannte Täter über das Fenster Zugang zu dem Markt verschafft.

Im Inneren wurden mehrere Vitrinen der Schmuckabteilung angegangen und diverser Schmuck in bislang noch unbekannter Höhe entwendet.



Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.



Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, welche sich zur oben genannten Zeit in der Nähe des Globus Handelshof aufgehalten haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 zu melden.



