In der Zeit von Freitag, 26.03.2021, 13:00 Uhr und Dienstag, 30.03.2021, 20:50 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Sportlerheim des SV Hinzerath am Sportplatz Hinzerath.

Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und gelangte so in die Innenräume. Dort machte er sich an einer Geldkassette zu schaffen, die jedoch kein Bargeld enthielt. Ohne weiteres Stehlgut verließ der Täter anschließend das Objekt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach (Tel. 06533-93740) entgegen.



