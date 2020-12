Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 15:51 Uhr

Im Tatzeitraum 22.10.20, 00:00 h – 06:00 h wurde in zwei Wohnhäuser in Palzem-Helfant eingebrochen.





Der oder die Täter entwendeten aus einem Anwesen einen Fahrzeugschlüssel, mit dem ein Pkw, Hunday I 30, entwendet wurde.



Ein Teil des Diebesgutes wurde in Ortrandlage neben einem in Luxemburg entwendeten Pkw, Ford Kastenwagen, aufgefunden.



Hinweise werden erbeten an PI Saarburg, 06581 / 9155 – 0.



