Einbruchsdiebstähle im Gewerbegebiet Saarburg, Saarufer

Saarburg OT Beurig (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17.18.06.2024 brachen mehrere unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Saarburg im Gewerbegebiet Saarufer ein.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17.-18.06.2024 brachen mehrere unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Saarburg im Gewerbegebiet Saarufer ein. Sie richteten erhebliche Schäden an verschiedenen Zugängen an und entwendeten Bargeld, Werkzeuge und mit den Originalschlüsseln zwei Kundenfahrzeuge, die vor dem Gebäude parkten. Hierbei handelt es sich um einen grauen Renault Espace und einen blauen Skoda Rapid.



Auf dem Gelände einer weiteren Firma wurden von einem geparkten Pkw die beiden amtlichen Kennzeichen abmontiert und gestohlen.



Anschließend brachen die Täter in ein nahegelegenes Fitnessstudio ein und entwendeten Bargeld sowie Fernseher und Laptops.



Das Diebesgut wurde offensichtlich mit den zuvor gestohlenen Fahrzeugen abtransportiert.



Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Hinweise unter

Tel. 06581/9155-0 mitzuteilen.



