Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 15:31 Uhr

Heremeskeil

Einbruchdiebstahl, Mitfahrerparkplatz B407, 54421 reinsfeld

Am Donnerstag, den 17.09.2020, wurde auf dem Mitfahrerparkplatz an der B407 bei Reinsfeld in der Zeit von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr die Seitenscheibe eines dort abgestellten PKWs aufgebrochen.