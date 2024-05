Einbruchdiebstahl in Tennisvereinsheim

Zwischen dem 29.04.2024, 19:00 Uhr und dem 02.05.2024, 16:15 Uhr wurde in das Vereinsheim des Tennisvereins Tawerns eingebrochen.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Anzeige

Der oder die Täter hatten die seitliche Holztür aufgehebelt und anschließend mehrere Softdrink-Glasflaschen aus dem Innenraum entwendet.

Aufgrund einer Zeugenaussage hatten sich am 30.04.2024 gegen 21:00 Uhr mehrere Personen unberechtigt unmittelbar vor dem Vereinsheim befunden.

Inwieweit es hierbei einen Zusammenhang zu der Tat gibt, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer: 06581-91550 mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Schwarz, PK



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell