Wincheringen

Einbruchdiebstahl in Dönerimbiss

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Nacht vom 09.05.2024, 22:00 Uhr auf den 10.05.2024, 04:30 verschafften sich bislang unbekannte Täter durch die Eingangstür Zutritt zu einem Dönerimbiss in 54457 Wincheringen, Am Markt.