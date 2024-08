Schweich

Einbruch in Weinhäuschen in Schweich

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Zeit vom 02.08.2024, 18:00 Uhr bis 04.08.2024, 12:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Ausschankhäuschen/Weinhäuschen in den Weinbergen oberhalb der Autobahn A1, Annaberg in Schweich.