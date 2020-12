Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 20:51 Uhr

Hermeskeil

Einbruch in Vereinsheim des Segelflugplatzes in Kell am See

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Donnerstag, 28.08.2020, 20:00 Uhr bis Freitag, 29.08.2020, 16:15 Uhr in das Vereinsheim des Segelflugplatzes in Kell am See ein.