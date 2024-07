Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am 20.07.2024 brachen unbekannte Täter in die Wohnung einer 66-jährigen Rentnerin im Stadtteil Idar ein.

Die Einbrecher nutzten eine kurze Abwesenheit der Dame aus und wendeten hierbei rohe Gewalt an, um die abgeschlossene Wohnungstür aufzubrechen und Zugang zu der Wohnung zu erhalten. Dort durchsuchten die Täter die Räume der Wohnung und verließen diese kurze Zeit später mit diversen Schmuckstücken der Geschädigten.

Als diese eine halbe Stunde später zu ihrer Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie die Untat und verständigte die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Stadtteils Idar / Lay zur Mittagszeit des 20.07.2024 geben können, werden gebeten diese an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein weiterzugeben.



