Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 09:10 Uhr

Hoppstädten-Weiersbach

Einbruch in Kino

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 30.03.2021, 01.30 Uhr bis Mittwoch, 31.03.2021, 16.00 Uhr nach Aufhebeln einer Tür in ein Kino in Hoppstädten-Weiersbach in der Harald-Fissler-Straße ein.