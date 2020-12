Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 12:20 Uhr

Saarburg

Einbruch in Grundschule Wincheringen, Zeugen gesucht

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 14. auf Samstag, 15.08.20, zwischen 19:30h und 10:30h in die Grundschule in Wincheringen ein.