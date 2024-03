Tawern

Einbruch in Grillhütte, Sachbeschädigung durch Graffiti

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am Samstag, den 16.03.2024 wurde der Polizeiinspektion Saarburg ein Einbruchsdiebstahl in der Grillhütte „Talbachhütte“ an der Mannbacher Straße zwischen Tawern und Mannebach gemeldet.