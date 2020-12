Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 13:30 Uhr

Baumholder

Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter drangen am frühen Morgen des 08.10.2020, zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr, in eine Gaststätte am Marktplatz ein, indem sie ein Fenster aufhebelten.