Baumholder

Einbruch in Gartenhäuschen

In der Zeit vom 10.02.2024, 19:00 Uhr bis 12.02.2024, 17:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Gartenhäuschen in der Nähe der Wasembach, im Waldgebiet zwischen Baumholder und Breitsesterhof, ein.