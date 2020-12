Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 13:11 Uhr

Hoppstädten-Weiersbach

Einbruch in Firma

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 23.10.2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 24.10.2020, 08.00 Uhr in eine Firma in der Industriestraße in Hoppstädten-Weiersbach ein.