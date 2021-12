Idar-Oberstein

Einbruch in Einfamilienhaus in Idar-Oberstein – Zeugen gesucht

Am Freitag, dem 24.12.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Sackgasse In der Kammer in Idar-Oberstein zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus.