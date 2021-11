Einbruch in Einfamilienhaus

Während der kurzfristigen Abwesenheit des Hauseigentümers drangen bislang unbekannte Täter am Samstag, den 06.11.2021 zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stieglitzweg ein.

Hierzu warfen sie ein Fenster mit einem vorgefundenen Stein ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume in dem Objekt und entwendeten neben Geschirr und Besteck auch Bargeld. Die Höhe des Diebesguts liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Durch Nachbarn wurden zur Tatzeit zwei junge Frauen in Tatortnähe gesehen. Diese werden beide als jeweils 165 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, dicklich und von südosteuropäischer Erscheinung beschrieben.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich. Möglicherweise wären die Täter mit einem Mercedes Sprinter mit Dortmunder (DO) Kennzeichen unterwegs.

Des Weiteren wird um Mitteilung gebeten, ob evtl. im Tatzeitraum verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Tatortbereich von Außenkameras aufgezeichnet worden sind.



