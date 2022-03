Einbruch in ein Einfamilienhaus sowie in einen angrenzenden Holzschuppen in Kordel

In der Zeit von Samstag, 06.02.2022, 13:00 Uhr bis Samstag, 05.03.2022, 10:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Holzschuppen sowie zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kordel.

Bislang unbekannte Täter versuchten sich, durch Einschlagen einer im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegenen Türscheibe, Zutritt zum Anwesen Ehranger Straße 52 zu verschaffen. Weiterhin wurde versucht ein Fenster an der Gebäudefront aufzuhebeln. Beide Versuche missglückten jedoch. Neben dem Haus befindet sich ein überdachter Holzverschlag. Aus diesem wurden vier Kanister Diesel und ein Freischneider entwendet. An einem ebenfalls auf dem Gelände befindlichen Holzschuppen, wurde die Holztür aufgehebelt. Aus diesem wurde ein Ölgemälde entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 10000 EUR.

Zeuge, welche Hinweise auf die Tat und/oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich (Tel.: 06502-91570) in Verbindung zu setzen.



