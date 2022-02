In der Zeit von Dienstag, 22.02.2022, 15:30 Uhr, bis Donnerstag, 24.02.2022, 15:37 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Longuicher Neubaugebiet ´Maiwiese´.



Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür zum Haus auf und verschafften sich so Zutritt zum Anwesen. Im Inneren wurden im Erd- sowie im Obergeschoss zahlreiche Schubladen und Schränke durchwühlt. Möglicherweise wurde/n der/die Täter durch das Erscheinen des Sohnes der Hauseigentümer überrascht, weshalb man das Haus wieder über die Terassentür und den Garten verlassen hatte. Der/die Täter ließ/en Diebesgut, u.A. Schmuck, auf dem Rasen zurück.

Der Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt. Was im Detail entwendet wurde, muss nach Rückkehr der auf Reisen befindlichen Hauseigentümer geklärt werden.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.



