Trittenheim

Einbruch in die Vinothek Bukette in Trittenheim

Zwischen Freitag, 30.04.2021, am späten Nachmittag und Sonntag, 02.05.2021, 09:25 Uhr, kam es in Trittenheim zu einem Einbruch in die Vinothek Bukette, welche an der L 156 liegt.