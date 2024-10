Leiwen

Einbruch in der Mühlenstraße

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 02.10.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 12:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine ehemalige Gaststätte in der Mühlenstraße in Leiwen ein.