Einbrecherbande unterwegs

Trassem. Saarburg (ots) – Vermutlich durch die gleiche Tätergruppe wurden gleich zwei Straftaten im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg in der Nacht von Dienstag, dem 09.11. und Mittwoch dem 10.11.2021 verübt. Vermutlich insgesamt 4 männliche Personen, schwarz gekleidet und mit Sturmmasken vermummt, hielten zunächst gegen 01:15 Uhr in Trassem in der Brückenstraße mit ihrer schwarzen Limousine ,vermutlich Marke Hyundai, an, um dort einen auf einem Gartengrundstück abgestellten hochwertigen Wohnwagen zu entwenden.

Trassem. Saarburg (ots) –



Vermutlich durch die gleiche Tätergruppe wurden gleich zwei Straftaten im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg in der Nacht von Dienstag, dem 09.11. und Mittwoch dem 10.11.2021 verübt.



Vermutlich insgesamt 4 männliche Personen, schwarz gekleidet und mit Sturmmasken vermummt, hielten zunächst gegen 01:15 Uhr in Trassem in der Brückenstraße mit ihrer schwarzen Limousine ,vermutlich Marke Hyundai, an, um dort einen auf einem Gartengrundstück abgestellten hochwertigen Wohnwagen zu entwenden.



Nachdem sie durch aufmerksame Anwohner bemerkt und angesprochen wurden, ergriffen sie sofort die Flucht mit ihrem Pkw in zunächst unbekannte Richtung.



Noch während der weiterführenden Fahndungsmaßnahmen ereignete sich ca. 02:50 Uhr im Industriegebiet Beurig / Industriestraße ein Einbruchsdiebstahl. Vermutlich dieselben Täter, ebenfalls schwarz gekleidet, maskiert und unterwegs mit einer dunklen Limousine, drangen in einen Fleischereibetrieb ein, indem sie die Eingangstür einschlugen. Der Innenraum wurde verwüstet, verschiedene Kassenautomaten aufgebrochen und vermutlich entleert. Auch ein vor dem Gebäude stehender Warenausgabeautomat wurde aufgebrochen und dessen Kassensystem angegangen.

Die konkrete Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-9155-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell