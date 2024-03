Ein Biber auf Umwegen – Nächtlicher Spaziergang durch Idar-Oberstein

Kurz nach dem abenteuerlichen Unterfangen machte er es sich zunächst in der angrenzenden Grünanlage bequem, um danach seinen Fußmarsch in Richtung Modepark Röther fortzusetzen. Hier konnte er durch die eingesetzten Beamten in Richtung Europaplatz gelenkt werden, wo er schließlich seinen Weg zurück in den Idarbach fand und sich mit einem dankenden Blick bei den eingesetzten Beamten verabschiedete.



