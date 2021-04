Hermeskeil

ED in Heizungsraum eines im Bau befindlichen Wohnhauses

In der Zeit von Gründonnerstag ca. 21:30 Uhr und Karfreitag ca. 10:50 Uhr, überwanden unbekannte Täter in Hermeskeil, Auf Frau Holl, den Bauzaun eines im Bau befindlichen Wohnhauses und brachen in dessen Heizungsraum ein.