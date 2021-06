Dreister Handtaschendiebstahl auf Lidl Parkplatz

Am 25.06.2021 gegen 10:40 Uhr kam es in der Robert-Schuman-Allee 31 in 54296 Trier, auf dem dortigen Lidl- Parkplatz zu einem dreisten Handtaschendiebstahl aus einem unverschlossenen PKW.

Die Geschädigte räumte ihren Einkauf in den Kofferraum ihres PKW mit seitlich öffnender Kofferraumklappe. Im Anschluss stellte sie ihre blaue Handtasche neben die Einkäufe, schloss die Kofferraumklappe und setzte sich auf den Fahrersitz um loszufahren. Nachdem sie etwa 10 Meter gefahren war, fiel ihr ein Warnlämpchen auf, welches ihr signalisierte, dass die Kofferraumklappe offen stehen würde. Im Anschluss begab sich die Geschädigte zum Kofferraum, um diese vollständig zu schließen. Als die Geschädigte bei ihrer Hausbank hielt, stellte sie fest, dass ihre blaue Handtasche mit Geldbörse und diversen Schlüsseln entwendet worden war. Vermutlich hat der Täter im Bereich des Lidl- Parkplatzes den Kofferraum geöffnet und die Tasche dort unbemerkt entnommen, als die Geschädigte losfuhr. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab die Geschädigte an, dass ihr ein grauer Smart im Nahbereich aufgefallen sei.



Wer befand sich zur oben genannten Zeit auf dem Lidl Parkplatz und kann Angaben zur Sache machen? Insbesondere zu dem noch unbekannten Täter und dem grauen Smart, welcher sich im Nahbereich aufgehalten haben soll.



Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion

Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779 5210).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Martin Schneider



Telefon: 0651 9779-5210

Pitrier.wache@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





