Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 04:10 Uhr

Hermeskeil

Dreister Gelddiebstahl aus Verkaufswagen

Am Dienstag, den 15.09.20, zwischen 12:30 Uhr und 12:35 Uhr, ereignete sich ein Trickdiebstahl an dem mobilen Verkaufswagen einer Metzgerei, welcher in der Fußgängerzone in Hermeskeil vor einem Schreibwarengeschäft abgestellt war.