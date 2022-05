Dreister Diebstahl oder schlechter Scherz in der Walpurgisnacht???

Zwischen dem 30.04.2022, 23:00 Uhr und dem 01.05.2022, 08:00 Uhr wurde durch mehrere unbekannte Täter in der Rhaunener Straße in Hottenbach ein großes Gartentor entwendet.

Dieses wurde vermutlich mittels eines Bolzenschneider aufgebrochen, ausgehängt und dann weggetragen.

Eventuell steht der Vorfall mit der Hexennacht in Verbindung, was auf Grund der dreisten Tatbegehungsweise eher unwahrscheinlich ist. Daher wurde eine Diebstahlsanzeige gefertigt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell