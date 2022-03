Dreister Diebstahl eines Containers – Zeugen gesucht

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde der im Eigentum der A.R.T. stehende und gut gefüllte Container am vergangenen Samstag, 26. März 2022 in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr von seinem Stellplatz auf einem Grünstreifen direkt neben der Sporthalle in der Eurener Straße von unbekannten Tätern entwendet. Der Abtransport dürfte mit einem dafür vorgesehenen Fahrzeug erfolgt sein, sodass die Tat mutmaßlich registriert und beobachtet worden sein dürfte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.



