Trier, Neustraße

Dreister Diebstahl einer Alarmanlage

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl kam es am Abend des 07.03.2021 in der Trierer Innenstadt. Durch eine oder mehrere derzeit noch unbekannte Personen wurde hierbei gegen 23:50 Uhr eine an einem Optikfachgeschäft in der Neustraße angebrachte Alarmanlage von der Fassade gerissen und anschließend entwendet.