Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall wurden Rettungsdienst und Polizei am Freitag, 21. August gegen 19.50 Uhr in die Eurener Burgmühlenstraße gerufen.

Dort waren zwei Radfahrer frontal miteinander zusammengestoßen, sodass beide Beteiligten schwerstverletzt in Trierer Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Bei einem Radfahrer bestand Lebensgefahr. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass das Befahren der falschen Fahrbahnseite mit gleichzeitig nicht angepasster Geschwindigkeit und technischen Mängeln am Fahrrad unfallursächlich sein könnten. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/3200 in Verbindung zu setzen.



