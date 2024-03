Dieseldiebstahl in Hermeskeil

In der Zeit von Freitag, den 01. März 2024, 14:15 Uhr bis Montag 04.03.2024, 08:00 Uhr wurde im Baustellenbereich des Neubaugebietes „Auf der Pferch“ Diesel aus Baggern gestohlen.

Hermeskeil (ots).



In der Zeit von Freitag, den 01.März 2024, 14:15 Uhr bis Montag 04.03.2024, 08:00 Uhr wurde im Baustellenbereich des Neubaugebietes „Auf der Pferch“ Diesel aus Baggern gestohlen. Aufgrund der Menge müsste dieser mit einem Kfz über den Zuweg am Alten Bunker abtransportiert worden sein.

Sollten Spaziergänger oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503-91510 um Mitteilung.



