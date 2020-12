Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 05:11 Uhr

Hierbei wurde an einem dort abgestellten Lkw ca. 250 Liter Diesel abgezapft.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



