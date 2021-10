Diebstahlsserie

In den Ortsteilen Weierbach, Tiefenstein und Algenrodt waren teils nicht abgeschlossene

Fahrzeuge und Garagen das Zielobjekt der Täter. Mittlerweile hat die Polizeiinspektion Idar-Oberstein mehr als 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich

auf eine niedrige 5-stellige Summe.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten mehrere Schlüsselbünde und ein Rucksack noch nicht zugeordnet werden.



Die Polizei bittet Personen, die Geschädigte dieser Diebstahlserien geworden sind, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 06781/561-5130 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen führten zu einem, bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 17-jährigen Jugendlichen aus Idar-Oberstein. In acht Fällen konnte der Tatverdacht gegen ihn erhärtet werden.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach erwirkte einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Am vergangenen Freitag konnte der Jugendliche festgenommen und der Haftrichterin beim Amtsgericht

Bad Kreuznach vorgeführt werden, seither befindet er sich in Untersuchungshaft.



